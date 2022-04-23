Штурм "Азовстали": украинцы бьются на последнем рубеже, отступать некуда
Российские войска продолжают штурм "Азовстали" – это последний рубеж обороны защитников Мариуполя.
При всей лжи Путина, артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются.
Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда.
59 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении.
Мы не знаем, как выжившие смогли это выдержать, но сейчас имеет значение только одно – их жизнь.
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