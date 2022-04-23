Российские войска продолжают штурм "Азовстали" – это последний рубеж обороны защитников Мариуполя.

При всей лжи Путина, артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все постройки полностью уничтожаются.

Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда.

59 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении.

Мы не знаем, как выжившие смогли это выдержать, но сейчас имеет значение только одно – их жизнь.