Штурм 'Азовстали' не увенчался успехом, враг продолжает наступление и перегруппировку – Генштаб

Российским оккупантам не удалось захватить территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские защитники продолжают удерживать оборону.

Враг продолжает наступление и проводит перегруппировку. Об этом в вечерней сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет", - отметили в Генштабе.

Кроме Мариуполя, особенно жестокие авиационные удары рашисты наносят в течение суток в районе Авдеевки, Северодонецка, Краматорска и Гуляйполя. Обстрелы украинских войск продолжаются по всей линии столкновения.

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В целом Россия продолжает наступление в Восточной операционной зоне. Противник пытается наращивать темпы наступательных действий, чтобы выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, а также в планах оккупантов – наступать на Запорожском и Криворожском направлениях. Для облегчения этой задачи враг пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Активизировалась Россия и в нанесении ракетно-бомбовых ударов по транспортной инфраструктуре Украины.

На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Рашисты продолжают наносить авиационные удары и артобстрелы по Харькову. А в Валуйском районе Белгородской области захватчики развернули вспомогательный пункт управления 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

Продолжаются тяжкие бои на Изюмском направлении. Там противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области под границей Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

На Лиманском направлении в течение дня противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, однако и здесь успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг безуспешно пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Там враг понес потери и отступил.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет переброску техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В последней фиксируется наращивание системы противовоздушной обороны, проходят тренировки подразделений радиоэлектронной борьбы. В ГШ ВСУ не исключают, что все это – предвестники проведения белорусскими военными демонстрационных и провокационных действий в районах приближенных к государственной границе Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожающие направления, противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения кораблей к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с защитниками "Азовстали" исчезла связь. Еще со вчерашнего дня продолжаются массированные попытки оккупантов штурмовать территорию предприятия, где остаются как украинские воины, так и мирные жители.

СМИ также сообщили о том, что днем 4 мая рашисты якобы прорвали оборону защитников Мариуполя и ворвались на территорию "Азовстали". Однако в Офисе президента Украины наличие таких данных опровергли и призвали дождаться официальных заявлений от Минобороны и Генштаба ВСУ, которые, наконец, под вечер заявили о безуспешности вражеского штурма.