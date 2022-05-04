Штайнмайер заявил, что готов лично поговорить с Зеленским, 'если это возможно'

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов лично поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также пообещал дальнейшую помощь Германии Украине.

Такое заявление он сделал в среду в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину", - заявил Штайнмайер.

Он также отметил, что хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, "если это возможно".

Напомним: немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию из украинских правительственных кругов, написало, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями от стран ЕС. Однако президент Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться с немецким политиком.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что Украина не одобрила визит президента ФРГ. Приглашение же получил канцлер Олаф Шольц.

В немецком правительстве заявили, что Штайнмайер "четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины". А нежелание Киева проводить встречу с ним там восприняли с удивлением. Владимир Зеленский подчеркнул, что команда главы Германии не обращалась в Офис президента по поводу визита в нашу страну. Каких-либо официальных запросов на этот счет не поступало.

В итоге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что скандальная ситуация с визитом президента Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возникла из-за утечки непроверенной информации в таблоид Bild. Там говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет видеть среди участников международной делегации, которая должна была приехать в Киев, немецкого представителя. Глава МИД заверил, что ситуация будет разрешена через дипломатические каналы.