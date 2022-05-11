Шольц заявил, что Украине придется еще сотню лет бороться с последствиями войны

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что Украине может понадобиться около ста лет для преодоления последствий войны, продолжающейся сегодня в Украине. В частности, будет сохраняться угроза неразорванных боеприпасов и мин.

Как сообщает AFP, соответствующее предположение он сделал из опыта немцев, которые после Второй мировой войны до сих пор находят снаряды тех времен. Он отметил, что все длительные военные конфликты имеют следующие последствия.

"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве", – подчеркнул Шольц, добавив, что западные партнеры должны будут вместе способствовать восстановлению Украины после войны.

Видео дня

Напомним: ранее в МВД сообщили, что в Киевской области с начала полномасштабной российской агрессии пиротехники 1749 раз выезжали для обезвреживания взрывоопасных предметов. Всего было уничтожено 98537 российских "сюрпризов". Пиротехники продолжают работы по разминированию территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области саперы продолжают работы по разминированию региона. Среди уничтоженных взрывоопасных дел авиабомба ФАБ-500.