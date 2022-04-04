Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц "вписался" за "братский русский народ", и попытался отделить путина от собственного населения. Канцлер очень попросил не оскорблять россиян и не нападать из-за политики их страны: мол, ответственный за войну в Украине только президент России Владимир Путин.

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Заява, скажемо чесно, дуже дивна. Бо сепарувати головного воєнного злочинця від виконавців цих злочинів, від путінських посіпак та просто недороблених імперіалістів із плящинкою бояришніка із забитого бурятського села – це те ж саме, що вирвати бур’ян із землі, відрубати голову скаженому динозавру чи позбавити чеченців тік-току: одне без іншого немислиме. Якщо добродій Шольц допетрав виграти вибори в Німеччині, то вже напевно мав би скласти потрібні пазлики і тут. Але – ніт.

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Пан канцлер може не знати, що відсоток підтримки рашистами вторгнення їхнього війська в Україну вже сягає 100%, незабаром проб’є стелю і піде по другому колу? І я тут не став би однозначно звинувачувати тамтешніх соціологів в підрахуйстві, оскільки навіть дослідження закордонних соціологічних фірм дають подібні цифри. Українська компанія "Active Group" опублікувала у себе на сайті дослідження, згідно з якими 86,6% росіян підтримують напад на країни ЄС, зокрема на Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Болгарію, Чехію, Словаччину та інші.

75,5% росіян вважають, що наступною країною має стати Польща, і що це буде "логічним продовження "військової спецоперації рф".

75% респондентів допускають застосування ядерної зброї урядом рашки.

Весь світ може вважати кремлядь злочинною владою, але якщо ця …млядь опирається на громадську думку, то похитнути її дуже важко. Тому усі ці 85% – співучасники злочину, які толерують дії своєї влади.

Як адвокат рашистів, канцлер Шольц тут міг би сказати, що в росії телевізор переміг холодильник і т.д. і т.п., типу дурбелики, що з них візьмеш. Але тоді варто було б показати йому кадри з Бучі та Ірпеня.

А на черзі ще жахіття з Бородянки, оскільки генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже заявила, що в цьому селищі ситуація стосовно жертвах серед мирного населення – найгірша.

Хто змушував "безневинних жертв раша-тв", отих заблукалих зомбованих ягнят соловйова та діми кисєльова, ґвалтувати українських жінок та дітей? Вбивати беззахисних мешканців цього краю? Якщо це пуйло так розпорядилося, то згідно з монголо-татарськими устоями, орки ще мали б знімати скальпи, аби відзвітувати верховному головнокомандувачу.

"Саме Путін відповідальний за війну в Україні", кажете ви, пане Шольц, але хто відповідальний за мародерство та масові грабежі? Підбиті танки та автомобілі рашистів переповнені телевізорами, блендерами, принтерами, а кишені вбитих орків – золотом, доларами та фунтами. Якщо, пане Шольц, ви маєте рацію і за все відповідає пуйло, тоді варто припустити, що кожному "денацифікатору" було доведено план із грабунків, який треба було здати в скарбницю: золото – на поповнення золотовалютного запасу рашки, телевізори та блендери – на забезпечення чисельних палаців та бункерів пуйла, оскільки через санкції прямі поставки із заводів уже неможливі.

Ота "вписка" канцлера за посполитих "русскіх", яких ми дедалі частіше називаємо орками, дуже цікава. Нагадаємо, що це Німеччину та Францію зовсім нещодавно викрили на таємних поставках зброї в московію в обхід санкцій, а самого Шольца польський прем’єр Матеуш Моравецький назвав головним гальмом на шляху введення жорстких санкцій проти рашки і рашистського народу.

Як видно з усього, Шольц проводить інформаційну, санкційну (точніше гальмівну щодо них) та військову політику на користь кремляді. І його зовсім не лякає, що "хороші русскі" під гаслом "Можєм паффтаріть" уже готові скидати ядерні боєголовки на країни НАТО, а потім запускати знищувально-мародерські загони для "денацифікації" Європи. 1939 рік і злочинний пакт Молотова-Ріббентропа нічому не навчили пана Шольца. Так само він нічого не навчив ситі країни Західної Європи, котрі мовчки спостерігали, як срср та фашистська Німеччина ділять Східну Європу, і наївно сподівалися, що гітлер зі сталіним трощитимуть лише маленькі держави.

"Можєм паффтаріть"… Ті заможні рашистські гаманці, котрі сьогодні залюбки приїжджають до якого-небудь Баден-Бадена на броньованих гелентвагенах, і над якими там тремтить Шольц, завтра залюбки пришлють сюди своїх бойових бурятів на танках та "іскандерах". Вони можуть повторити, дурості їм вистачить, питання тільки в іншому: для чого німецькій владі повторювати свої ж власні дурниці…