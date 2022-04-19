Шойгу впервые с марта прокомментировал ход войны с Украиной и получил ответ от Еврокомиссии

Министр обороны РФ Серей Шойгу впервые за долгое время прокомментировал ход войны с Украиной. По его словам, российские оккупанты "последовательно выполняют план освобождения" так называемых "Л/ДНР".

Также он в традиционной для агрессора пропагандистской риторике обвинил США и другие страны в "максимальном затягивании" войны. Об этом сообщает русская служба BBC News в Telegram.

Шойгу заявил, что поставки иностранного вооружения якобы провоцируют большое количество жертв в Украине.

"Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", – сказал глава минобороны страны-агрессора.

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В свою очередь Еврокомиссия высказала свою позицию касательно предоставления Украине больше вооружения. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, поставка Евросоюзом Украине больше оружия означает не продление войны, а помощь в защите страны.

"Больше оружия не означает больше войны, а больше способностей для Украины защищать свою страну, своих граждан", – сказал он.

Напомним, ряд американских чиновников полагают, что президент России Владимир Путин намеренно изолирован своим окружением от подлинной информации о ходе военной кампании в Украине. Это принесло глобальные политические и экономические потери для РФ, а следовательно наложило печать сомнения на прежние доверительные отношения главы Кремля с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у министра обороны России Сергея Шойгу случился инфаркт. Хваленый генерал, видимо, не смог перенести хронику позорных новостей, в которых фермеры Украины вывозят российские танки, подцепив к трактору, а домохозяйки сбивают БПЛА банкой маринованных огурцов.