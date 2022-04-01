Бутылки от пива, мусор и надписи на заборах: как выглядит село на Киевщине после бегства оккупантов. Фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
4 минуты
Шевченково на Киевщине

В село Шевченково Броварского района Киевской области российские военные оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах. Вооруженные силы Украины выбили этих горе-"освободителей" и, надеемся, отомстили им за ужасы, пережитые простыми людьми.

Один из журналистов OBOZREVATEL показал, как выглядит Шевченково 1 апреля 2022 года, после бегства оккупантов. На фотографиях видно немало поврежденных жилых домов и других зданий, что является очередным доказательством военных преступлений путинской армии.

Шевченково Броварского района
Видео дня
Жители этого дома "латали" крышу и забор всем, чем могли

На многих улицах оккупанты оставили горы мусора. Видно также остатки коробок от сухпайков армии РФ. Кое-где рядом попадаются бутылки от алкоголя.

То, что оставили после себя оккупанты
Ожидаемо, что путинские вояки пили
Местным придется долго убирать последствия "освобождения"
Как выглядят улицы села, которые было занято российскими военными

Посреди дорог и возле заборов в Шевченково стоит много поврежденной техники. Это легковые авто, микроавтобусы, тракторы.

Микроавтобус сгорел
Что произошло с этой машиной – страшно представить
По авто открыли огонь из стрелкового оружия
Двери машины покорежены
Отверстия от пуль

Захватчики при этом посмели написать на заборе: "Здесь будет мир!". Еще одна пропагандистская надпись гласит о том, что президент Владимир Зеленский "продал вас НАТО".

Солдаты Путина пытались заниматься пропагандой
Надпись: "Не верьте власти"
Российские военные оставили послания на заборах
Многие ограждения повреждены

На другом заборе – дерзкая надпись: "Спасибо за гостеприимность". А в доме рядом видно закрытое фанерой окно – вероятно после того, как стекло выбило.

Верх цинизма

Добавим, Шевченково – одно из самых молодых поселений региона, возникшее в 1868 году в связи со строительством железной дороги Курск – Киев. Население раньше оценивалось в чуть более 3 тыс. человек.

Село Шевченково после временной оккупации, 1 марта 2022 года
Село Шевченково под Киевом

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