Бутылки от пива, мусор и надписи на заборах: как выглядит село на Киевщине после бегства оккупантов. Фото

В село Шевченково Броварского района Киевской области российские военные оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах. Вооруженные силы Украины выбили этих горе-"освободителей" и, надеемся, отомстили им за ужасы, пережитые простыми людьми.

Один из журналистов OBOZREVATEL показал, как выглядит Шевченково 1 апреля 2022 года, после бегства оккупантов. На фотографиях видно немало поврежденных жилых домов и других зданий, что является очередным доказательством военных преступлений путинской армии.

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На многих улицах оккупанты оставили горы мусора. Видно также остатки коробок от сухпайков армии РФ. Кое-где рядом попадаются бутылки от алкоголя.

Посреди дорог и возле заборов в Шевченково стоит много поврежденной техники. Это легковые авто, микроавтобусы, тракторы.

Захватчики при этом посмели написать на заборе: "Здесь будет мир!". Еще одна пропагандистская надпись гласит о том, что президент Владимир Зеленский "продал вас НАТО".

На другом заборе – дерзкая надпись: "Спасибо за гостеприимность". А в доме рядом видно закрытое фанерой окно – вероятно после того, как стекло выбило.

Добавим, Шевченково – одно из самых молодых поселений региона, возникшее в 1868 году в связи со строительством железной дороги Курск – Киев. Население раньше оценивалось в чуть более 3 тыс. человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Российский пропагандист Александр Коц признал, что РФ неспособна захватить Украину. Рупора Кремля расстроил тот факт, что оккупантам пришлось отступать с киевского направления.

Ро данным Генштаба ВСУ, наши защитники активно освобождают украинские города и села от российских солдат. Враги бегут, но продолжают минировать на пути своего отступления гражданские здания.

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