Шесть пленных оккупантов получили от 8 до 15 лет заключения

В Украине еще шестерых российских оккупантов приговорили к 8-15 годам заключения. Они принадлежали к незаконным вооруженным формированиям и были взяты в плен украинскими защитниками во время боев в феврале-марте.

Как сообщили в Telegram Службы безопасности Украины, они попали в руки украинских военных в Луганской и Винницкой областях. Отмечается, что три боевика получили по 15 лет тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет заключения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, сообщается, что украинские спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще троих военных вооруженных сил России, причастных к зверствам на территории Бучанского района Киевской области – они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

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Напомним, что парламенты Эстонии и Латвии признали действия России на территории Украины геноцидом украинского народа. Законодательные органы обеих стран осудили военную агрессию РФ и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

Эстония призвала к такой же реакции парламенты других стран и международные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области объявлено подозрение сотруднику "Азовстали", который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей металлургического комбината. Там продолжают удерживать оборону защитники Мариуполя.