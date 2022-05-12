Семена для продления жизни: волонтеры призвали помочь жителям деоккупированных сел Украины

Волонтеры призвали спасти деоккупированные села в Черниговской области от гуманитарной катастрофы. Они просят украинцев приобщиться к проекту, который поможет выжить нашим пережившим оккупацию краянам.

С начала акции "Упаковка семян на 350 гривен спасает целую семью" волонтерам удалось обеспечить сотни жителей Черниговщины посевным материалом, но этого мало, чтобы покрыть все нужды людей, а время ограничено. Поэтому они решили публично обратиться к украинцам, призывая всех небезразличных граждан присоединиться и помочь жителям деоккупированных сел. Об этом заявила представитель фонда Red Line Ukraine Foundation Анна Мищенко.

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"Нам очень важно спасти деоккупированные села от гуманитарной катастрофы. А 350 гривен могут спасти семью. Таких семей – по меньшей мере 700 в каждом из 130 сел Черниговской области. Люди просят помощи, которую совсем не трудно оказать. Необходимо только предоставить набор семян, и "Через несколько месяцев огороды будут кормить и их, и их семьи, и близких, - объясняет Мищенко. - Эта акция организована тремя благотворительными фондами. Кроме нашего, в ней участвуют "Искра добра" и "Лазар". Мы уже укомплектовали" и раздали сотни наборов, но этого мало, как мало и времени, потому что посадить все растения нужно сейчас.Присоединяйтесь к проекту, который поможет украинцам выжить. гороха, фасоли и других - войдут в пакет помощи.

Для тех, кто решил присоединиться к этому благотворительному проекту, подробности по ссылке здесь . В назначении платежа пишите "семена".