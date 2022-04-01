Семь премий 'Оскар' для украинцев, которые переписывают историю в войне с Россией. Видео

Украина уверенно выигрывает информационную войну против России. В то время как оккупанты распространяют ложь об "успехах" своих войск, официальные аккаунты украинских властей переполнены мемами о "мощи второй армии мира".

Недавно в США прошла церемония награждения премией "Оскар" за достижения в киноискусстве. Издание The Daily Mail опубликовало свою версию военной кинопремии за успехи украинской армии в военном искусстве.

Лучший фильм: "Русский военный корабль, иди нах*й в Бердянске"

Всего через несколько дней после того, как российская пропаганда опубликовала видео о разгрузке в морском порту оккупированного Бердянска крупного корабля "Орск", там прогремели взрывы. В результате успешной спецоперации ВСУ корабль был затоплен, также повреждения получили стоящие рядом судна, которые были вынуждены спешно покинуть порт.

Видео дня

Лучшая мужская роль второго плана: украинский трактор, буксирующий военную технику врага

Работа украинских "тракторных бригад" в зоне наступления оккупантов продемонстрировала, насколько устаревшей является техника врага, проблемы с подвозом топлива и "высокий" моральный дух войск РФ, которые, спасаясь бегством, оставляют свои боевые машины. Видео с тракторами стали одними из ярких примеров мужественного сопротивления украинских мирных жителей захватчикам.

Лучший международный полнометражный фильм: "Байрактар", песня турецкого гостя"

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые применяются для нанесения авиаударов по российским позициям, помогли уничтожить немало боевой техники и живой силы врага. При этом работают "птички" на высоте, не доступной для обнаружения противником, что обеспечивает максимальную пользу и впечатляющую статистику.

Лучшая операторская работа: "Поцелуй "Стингера"

Попадание ракетой Stinger в движущийся вертолет – не только мастерская работа военного, но и того, кто заснял это на видео. Напомним, ранее НАТО предоставило украинской армии 3000 единиц этого оружия. Украина просит еще, чтобы уничтожать еще больше российской авиации.

Лучшая песня: гимн Украины в исполнении детей в харьковском бомбоубежище

На видео, которое растрогало сердца людей во всем мире, дети в харьковском бомбоубежище поют гимн Украины. Харьков – второй по величине город в стране. С первого дня он подвергается вражеским обстрелам. Многие жилые дома были разрушены, а жители вынуждены или покидать город, или прятаться в убежищах и подвалах. Однако Харьков не сдался, а мужественные украинские воины отбивают все атаки врага.

Лучшая женская роль: "Джавелин" за мощный перфоманс по сожжению вражеской бронетехники

В данном видеоролике украинские защитники успешно используют противотанковую ракету Javelin по прямому назначению. Солдаты искренне радуются и празднуют после успешного попадания в цель. Особенность ракеты в том, что она обрушивается на свою цель сверху – это является особенно смертоносным для танков, потому что их броня сверху самая тонкая.

Лучший художник-постановщик: "Засада" от армии Украины с NLAW

В начале марта под Броварами колонна из 30 российских танков и другой боевой техники была уничтожена украинской засадой. Внезапная атака украинских войск спереди и сзади вынудила оккупантов развернуть технику и пуститься в бегство. Несколько российских танков Т-72 и другой техники были уничтожены. Хорошо сработал британские противотанковые переносные комплексы NLAW.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на части направлений в Украине российские оккупационные войска проводят перегруппировку. Враг планирует сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины. Задача, которую ставит перед своей армией Кремль – захват Луганской и Донецкой областей. Об этом рассказали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

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