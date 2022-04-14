"Секунда – и попадаете в ад!" Силы спецопераций показали впечатляющие кадры ударов по оккупантам

Российские оккупанты пытаются прятаться между домами мирных жителей. Однако защитники Украины их находят и профессионально уничтожают.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook. Также были опубликованы кадры прицельных ударов по вражеской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ты – российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилыми домами. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад", – отмечается в сообщении.

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Командование ССО отмечает, что украинские защитники внимательно следят за врагами в Донецкой области, поэтому им нигде не скрыться: "Наблюдаем, наводим пушки и минометы, работаем".

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ продолжает нести большие потери после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. За 50 суток войны было уничтожено уже около 20 000 оккупантов. Также россияне потеряли тысячи единиц боевой техники, в частности, более 700 танков, почти 2 000 бронированных машин, а также свыше 300 самолетов и вертолетов.