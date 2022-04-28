'Сейчас эти дороги стали дорогами жизни': Кубраков рассказал о запросе от военных по ремонту магистралей

Мининфраструктуры координирует свои действия с военными, и только после их разрешения начинаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, а в некоторых случаях они даже просят ускориться.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал в эксклюзивном интервью "Фактам недели" на канале ICTV.

Кубраков привел пример Харьковской области, где недавно побывал. Часть дорог там не успели отремонтировать в рамках программы "Большая стройка" в течение предыдущих двух лет. Это не слишком приоритетные и важные магистрали, но с начала военных действий они имеют большое значение.

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"Сейчас эти дороги стали дорогами жизни в тех городах, и этими дорогами доставляется гуманитарная помощь, эвакуируют раненых. И мы четко услышали от военных запрос: Пожалуйста, сделайте что-то срочно", – рассказал министр инфраструктуры.

Кубраков заверил, что в таких случаях Министерство организует аварийный ремонт в кратчайшие сроки – в течение одной-двух недель.

“И этот достаточно мощный запрос мы услышали от военных врачей. Они могут эвакуировать раненых, но мы теряем время. А время в первые минуты, часы – это самое дорогое. Имея такого соседа, даже если сейчас все хорошо закончится и наши ребята одержат победу, мы будем, наверное, жить с пониманием, что они могут вернуться", – отметил он.

Ранее первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко сообщил о том, что после разминирования дорог Укравтодор немедленно приступил к детальной оценке разрушений дорожной и мостовой инфраструктуры. Для того чтобы подсчет был точным и простым, разрабатывается методология оценки ущерба.