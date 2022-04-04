"Сделайте все, чтобы не гибли люди": отец российского полковника призвал солдат РФ не выполнять преступные приказы. Видео

Отец российского полковника Игоря Лымаря, 78-летний военный пенсионер Михаил Иванович Лымарь, который проживает в Николаеве, обратился к военнослужащим РФ. Насмотревшись на все ужасы войны в Украине, он призвал их прекратить выполнять фашистские приказы президента России.

Как пишут "Новости N", сын Михаила Лымаря, нынешний полковник, заместитель командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота ВС России, также родился в Николаеве. Там он работал на судостроительном заводе "Океан", откуда поступал в Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. генерала армии Плиева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пенсионер рассказал, что над его домом ежедневно пролетают ракеты, которые запускают военнослужащие российской армии – той самой, в которой высокую должность занимает его сын. В своем обращении мужчина отметил, что, не выполняя преступные приказы, солдаты смогут сохранить жизнь и себе – "не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям".

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При этом так называемую "спецоперацию" РФ в Украине он назвал преступлением против человечества.

"Слушая информацию по поводу некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, понимаешь, что, по-моему, даже фашисты германские такого не делали, как они творят", – заявил Михаил Лымарь.

Он призвал оккупантов в Украине остановить гибель людей.

"Сделайте все, чтобы не гибли военнослужащие, дети, жены, матери, отцы – одним словом, люди. Они ни в чем не виноваты", – призвал российских военных пенсионер, добавив, что верит в победу Украинской армии.

Напомним: постоянный представитель Украины в ООН и экс-посол в США Владимир Ельченко заявил, что военные преступления и этнические чистки, к которым прибегли военные вражеской армии РФ на ранее занятых ими территориях Украины, непременно должны иметь последствия для всей их страны. Кадры зверств, которые совершили оккупанты в городах и поселках вокруг Киева и в Мариуполе, многие сравнивают с геноцидом в Сребренице (в этом боснийском городе летом 1995-го сербская армия убила более 8 тысяч мусульман. – Ред.).

При этом Вооруженные силы Украины смогли оперативно идентифицировать отдельные личности российских оккупантов, которые были так или иначе причастны к зверствам, совершенным в Буче Киевской области. Их аккаунты в социальных сетях уже стали достоянием мировой общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский блогер Сергей Наумович сообщил, что у пленного пилота российского военного вертолета, майора военно-космических сил РФ Алексея Головенского, бомбившего украинские города, отец и бабушка якобы живут на Полтавщине. А сам он из города Саки, что в Крыму;

у пилота из Крыма, который попал в плен на Николаевщине, спросили, как это – бомбить страну, где живет родная мать. Он ответил, что "в шоке", и рассказал, что, кроме родителей на Полтавщине, у него есть родня и в других украинских городах: в разрушенном оккупантами Харькове живут родственники его жены.

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