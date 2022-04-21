'Сдаваться никто не собирается!' Главный патрульный Мариуполя раскрыл правду о происходящем на 'Азовстали'

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе остаются сотни гражданских людей, которые ежечасно подвергаются смертельной опасности от оккупантов. Несмотря на то, что люди переживают массированные обстрелы, бомбежки и острый дефицит воды, сдаваться российским захватчикам никто не намерен.

Об этом в комментарии "Настоящему времени" рассказал начальник мариупольской Патрульной полиции Михаил Вершинин. Приняв решение остаться в блокадном городе правоохранитель смог лишь записать голосовые сообщения для журналистов.

"Практически постоянно происходят авиаудары и работают РСЗО. Есть определенные моменты тишины, но обстрелы проводятся постоянно. Плюс постоянные выпады штурма, и ребята героически сражаются. Касательно еды, воды и медикаментов. Да, существует сильнейший дефицит. Есть проблемы и с едой, и с водой, и с медикаментами. Не такие глобальные и критические, что надо уже сдаваться. Сдаваться здесь никто не собирается. Но проблемы есть", – отметил патрульный.

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Вершинин указал, что против украинских защитников активные бои ведут и регулярные войска РФ, и подразделения "кадыровцев", и местное ополчение, так называемых ДНР.

Также полицейский скептически отозвался о намерении местной коллаборантки, назначенной оккупационными властями "заместителем мэра", Виктории Калачевой провести 9 мая по Мариуполю парад "Бессмертный полк". Ранее она состояла в партии горсовета "ОПЗЖ".

"Это действительно надо разговаривать с психологом, если не с психиатром. Те, кто хотят провести парад Победы на 9 мая, – это их право. Каждый человек имеет право болеть так, как он хочет болеть. Единственное, что от их болезни страдают все остальные, а это проблема", – указал Вершинин.

В заключение он подчеркнул, что параноидальные идеи, замучившие "освободителей" никого из защитников Мариуполя не волнуют. Единственное, чем они озабочены, это возможностью организовать гуманитарный коридор для мирных жителей и защитников города.

"Президент вышел с этим предложением, всех пленных русских (обменять) на всех, кто находится в Мариуполе: и защитников с оружием, и мирных, которые здесь находятся и хотят выехать в Украину. Поэтому эта тема сейчас для нас очень остра и болезненна", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты продолжают целенаправленно бомбить "Азовсталь", не оставляя от завода камня на камне;

– главный TikTok-вояка Рамзан Кадыров пригрозил, что его батальон чеченцев захватит территорию металлургического предприятия;

– Путин заявил, что российским войскам стоит отказаться от штурма "Азовстали", но это, как всегда, оказалось очередной ложью