"Считают, что могут сломать": в МВД заявили, что оккупанты изменили стратегию в отношении Украины

Россия изменила стратегию и начала обстреливать железную дорогу, чтобы таким образом остановить экспорт Украины. Однако такие действия оккупантов лишь замедляют работу и вызывают задержки, но не останавливают движение товаров.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона. Он напомнил, что с начала войны рашисты таким же образом пытались разрушить цепи поставок топлива, обстреливая нефтебазы. И не достигли цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров, причем, в обоих направлениях. Как в центр и на восток, куда идут продукты питания и промтовары, и все, что нужно для армии, так и с востока на запад", – отметил он.

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По его словам, пока все, что предпринимают оккупанты, лишь задерживает работу железной дороги.

"В принципе у нас, поскольку заблокированы порты, весь экспорт это западная граница. Они считают, что смогут сломать экспорт Украины, а это одно из основных поступлений в бюджет страны. К счастью, пока что то, что делает Россия, оно всего-навсего замедляет работу железной дороги и просто приводит к определенным задержкам", – отметил Денисенко.

Напомним: 25 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Ривненской области. В результате вражеской атаки пострадал человек, а в прилегающих домах повыбивало окна. С утра из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в центральной и западной Украине по меньшей мере 16 поездов курсировали с задержкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Военные страны-агрессора ударили по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.