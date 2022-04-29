'Счет идет на часы': Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить РФ предоставить 'коридор жизни' мариупольцам

Для тысяч мариупольцев, которые сейчас находятся на "Азовстали", находясь там без еды, лекарств и воды, счет идет на часы. Поэтому очень важно, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило РФ дать возможность эвакуировать из Мариуполя людей.

Об этом сказал Владимир Кличко в интервью французскому каналу BMFTV в пятницу, 29 апреля. Он отметил, что Россия давно обещает "зеленый коридор" для мариупольцев, но до сих пор этого не сделала.

"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не зеленый, а я бы сказал "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали" ". Ранены, обессилены, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – подчеркнул Владимир Кличко.

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По словам мэра Киева, Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира. Об этом свидетельствуют обстрелы украинской столицы в то время, когда там находился Генеральный секретарь ООН.

"Вчерашние обстрелы Киева, в то время, когда в городе находился Генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненые ". – констатировал Кличко.