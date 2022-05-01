Счет 7:0 в пользу Одессы: Братчук рассказал, как ПВО закрывает побережье Черного моря

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о работе систем противовоздушной обороны в регионе. По его словам, только 30 апреля было сбито семь вражеских ракет, что спасло городскую инфраструктуру, а главное – человеческие жизни.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в телемарафоне UA Разом. Братчук отметил, что сейчас одесским военным известно, какие именно снаряды использует Россия против черноморского региона.

"Хочу отметить, что известно, откуда стреляли и откуда прилетели эти крылатые ракеты в Одессу, в частности, это территория временно оккупированного Крыма. Это БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс", – заметил Братчук.

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Он сказал, что именно такое вооружение российская армия использовала во время военной кампании в Сирии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, нанеся серьезный ущерб взлетно-посадочной полосе современного Международного аэропорта;

– в связи с вероятностью провокаций и диверсий 2 мая в Одессе вводится комендантский час на 1,5 суток.