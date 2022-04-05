'Щекой примерз к крови, мы его отлепили': жительница Бучи рассказала, как хоронила убитого оккупантами мужа. Видео

Жена одного из замученных россиянами в городе Буча украинцев рассказала, как нашла своего умершего мужа в одном из подвалов. Окровавленным лицом он примерз к полу, а узнать его удалось только по одежде.

Видео с рассказом женщины 4 апреля опубликовало издание 24 канал на своем канале в Telegram. Она отметила, что тело мужчины нашла уже после того, как украинские защитники выгнали российских военных преступников из города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда они все собрались и уехали, я пошла в Красный Крест писать заявление, что у меня пропал муж. Они заявку приняли. Потом здесь женщина в подвале сидела, и говорит: сходи в подвал, там двое лежат, может, и твой там. Я пришла и узнала его по кроссовкам, по штанам, по лицу – нет. Его друг развернул – он был весь избитый, стекший, обп*сянный. В крови прижался, лицом примерз, мы его отлепили", – рассказала жительница Бучи.

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В Буче в Киевской области продолжают находить многочисленные свидетельства военных преступлений российских оккупантов в отношении мирных жителей. На телах погибших украинцев видны следы пыток, а у некоторых убитых связаны руки. Все случаи зверств русских войск документируются, чтобы преступники унесли заслуженную казнь.

А в одном из домов в подвале обнаружили застенку, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Сами рашисты жили в соседнем помещении с тем, где они оставляли тела убитых бучанцев.

Накануне стало известно, что первые признаки наличия братской могилы в Буче, которую украинские военные обнаружили после освобождения города от оккупантов, были замечены 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены у храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты установили некоторых российских военных, которые причастны к зверским убийствам и пыткам мирных людей в Буче, Гостомеле и Ирпене. Большинство тех, кто совершал геноцид украинцев, насиловал женщин, издевался над мужчинами, сжигал тела погибших и живых, имеют детей и жен.

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