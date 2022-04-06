СБУ захватила секретные карты оккупантов и списки российских солдат, которых ликвидировали на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины завладели секретными картами российских захватчиков. Также в распоряжении спецслужб оказались списки оккупантов, подразделения которых украинские воины разгромили на Донбассе.

Указанные карты показывают, как рашисты собрались захватывать всю территорию Донецкой области. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что карты, которые получила украинская спецслужба, зарегистрированы 22 февраля. Согласно указанным на них планам, Россия собралась захватить всю территорию Донецкой области.

Сделать это президент РФ Владимир Путин хочет, в том числе, и руками курсантов. Их "вооружили" методичками – и отправили воевать.

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"Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину – курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку. Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО", - отметил Дехтяренко.

Кроме карт, СБУ получила также командировочные талоны, в которых не было указано ни местонахождение, ни сроки, а также списки сводного мотострелкового батальона, которые вновь разоблачают ложь Кремля: значительная часть людей в списках - это не контрактники, а срочники и курсанты.

Завладела СБУ также документами оккупантов: паспортами граждан РФ, военными билетами и другими документами.

"Обнаруженная документация будет приобщена к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений рашистов и лично Путина для международных судов", - отмечают в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину. По данным украинской спецслужбы, оккупанты собирают там тела убитых мирных жителей, чтобы потом выдать их за "жертв нацистов".

В то же время реальных жертв оккупантов среди мирного населения в Буче в России называют "фейком" и "инсценировкой".