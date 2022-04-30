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СБУ задержала последнего участника агентурной сети РФ на Луганщине

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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СБУ задержала последнего участника агентурной сети РФ на Луганщине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали последнего участника агентурной сети, которая содействовала обстрелам Луганской области. Предатель из Лисичанска "сдавал" оккупантам данные о позициях украинских защитников и последствиях российских ударов.

Об этом 30 апреля сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Отмечается, что задержанный работал на агентурную сеть, которая собирала информацию для оккупантов в Лисичанске, Кременной и Рубежном.

Данные своим кураторам они передавали через специально созданные Telegram-каналы.

Правоохранители установили, что задержанный житель Лисичанска передавал врагу информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также о последствиях российских обстрелов города.

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Все участники агентурной сети, в том числе ее главарь, установлены и задержаны. Каждому из коллаборантов грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ задержала последнего участника агентурной сети в Луганской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео с последствиями взрыва в Кременной на Луганщине. Взрыв произошел в горсовете, когда там находились предатели, назначенные оккупантами руководить городом.