СБУ задержала одного из лидеров движения Виктора Медведчука "Украинский выбор"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", сообщает пресс-центр СБУ. Эта концепция предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Фамилия задержанного пока не сообщается.

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"Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема: чтобы "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что идеи разработанной концепции продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций.

Сообщается, что во время обысков по местам нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили: документацию и печати "общественных организаций"; запретную символику; письмо из администрации президента России о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с поличным.

Всего же с начала войны СБУ открыла более 6 тысяч уголовных производств за преступления против Украины. Среди них более тысячи касаются посягательства на территориальную целостность страны и попытки захвата государственной власти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 мая в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. Задержание было проведено правоохранительными органами Испании в тесном взаимодействии со Службой безопасности Украины.

А 12 апреля СБУ задержала лидера движения "Украинский выбор" – Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации. В первые дни войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.