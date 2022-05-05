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СБУ задержала одного из лидеров движения Виктора Медведчука "Украинский выбор"

Руслан Рудомский
Война в Украине 2022
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СБУ задержала одного из лидеров движения 'Украинский выбор'

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", сообщает пресс-центр СБУ. Эта концепция предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Фамилия задержанного пока не сообщается.

СБУ задержала одного из лидеров движения "Украинский выбор"
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"Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема: чтобы "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ задержала одного из лидеров движения "Украинский выбор"

Отмечается, что идеи разработанной концепции продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций.

Сообщается, что во время обысков по местам нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили: документацию и печати "общественных организаций"; запретную символику; письмо из администрации президента России о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с поличным.

СБУ задержала одного из лидеров движения "Украинский выбор"

Всего же с начала войны СБУ открыла более 6 тысяч уголовных производств за преступления против Украины. Среди них более тысячи касаются посягательства на территориальную целостность страны и попытки захвата государственной власти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 мая в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. Задержание было проведено правоохранительными органами Испании в тесном взаимодействии со Службой безопасности Украины.

А 12 апреля СБУ задержала лидера движения "Украинский выбор" – Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации. В первые дни войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.