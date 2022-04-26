СБУ задержала корректировщиков огня по заводам 'Укроборонпрома': один работал ведущим инженером

Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков огня, которые помогали российским фашистам наносить ракетные удары по бронетанковым заводам, входящим в состав "Укроборонпрома". Ими оказались бывший и действующий сотрудники государственного концерна.

Об этом сообщила пресс-служба Концерна. Отмечается, что помогли разоблачить коллаборантов подразделения безопасности самих предприятий.

В частности, СБУ задержала ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром". Он "слив" врагу данные о последствиях ракетных обстрелов предприятия, на котором сам работает.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня, который оказался бывшим сотрудником другого завода "Укроборонпрома". Предатель предоставлял российским фашистам координаты для нанесения ракетных ударов по предприятию, на котором он когда-то работал. Кроме того, он корректировал огонь врага уже после обстрела завода.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. С его помощью российские военные уничтожили центр гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта. Предатель передавал информацию через мессенджер Telegram – отправлял в Россию карту с метками военных и инфраструктурных объектов.