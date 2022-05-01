СБУ во время спецоперации обезвредила ДРГ, которая планировала сбить пассажирский самолет над Россией или Беларусью

СБУ обезвредила вражескую ДРГ, готовившую теракт - ее члены собиралась сбить пассажирский самолет из ПЗРК Stinger. Сделать это рашисты планировали над Россией или Беларусью, чтобы обвинить Украину.

Чтобы получить Stinger, вражеские агенты пытались втерться в доверие к представителям ВСУ и слили им для этого данные о позициях и передвижениях кадыровцев. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты Генштаба Вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров", - отметили в СБУ.

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Для совершения провокации злоумышленники собирались использовать переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Его должна была похитить и скрыто вывезти за границу рашистская агентурная группа.

"В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления Генштаба вооруженных сил РФ и имеет позывной "Морпех". Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске", – сообщили в СБУ.

Втираться в доверие к представителям ВСУ диверсанты собирались под видом волонтеров-патриотов. Чтобы доказать свою патриотичность, они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев". Что для последних закончилось очень нехорошо.

Впоследствии контакты, наработанные с помощью слива кадыровцев, российские агенты собирались использовать, чтобы достать Stinger и передать его в Россию.

Однако их планам помешали сотрудники СБУ, проведшие спецоперацию и задержавшие всех участников ДРГ страны-оккупанта.

Сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства запланированного преступления - для дальнейшего привлечения к ответственности его организаторов.

Интересно, что ложь настолько въелась во все сферы жизни Российской Федерации, что без нее не обошлось и здесь.

"Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ. Среди прочего удалось установить, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО", - констатировали в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ задержала военных РФ, участвовавших в попытке захвата Южноукраинской АЭС.