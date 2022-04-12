СБУ разоблачила ряд предателей Украины, которые сливали информацию врагу

Служба безопасности Украины активно выявляет и нейтрализует деятельность предателей и коллаборантов в Украине. Во всех регионах нашего государства выявляют завербованных спецслужбами РФ злоумышленников.

Их главная задача состоит в сборе информации о местоположениях и передвижении Сил обороны Украины. О результатах противодействия деятельности агентов РФ в Украине за последние несколько дней отчитались в СБ.

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который передавал российским оккупантам информацию о дислокации Вооруженных сил Украины и осуществлял корректировку ракетных ударов по мирным населенным пунктам.

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В Донецкой области задержаны три коллаборанта, которые извещали врага о позициях украинских защитников и установлены Силами обороны блокпосты.

На территории Луганской области действовала целая агентурная сеть России, члены которой собирали и передавали куратору из РФ данные по расположению подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

В Запорожской области силами ССК выявлен и задержан местный предатель, который наводил артиллерию оккупантов на позиции украинских воинов.

Все выявленные предатели уже задержаны. Продолжаются допросы и документирование преступлений против Украины и украинского народа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ сорвала план врага по созданию "народных республик" в западных областях Украины. В частности, такие планы оккупанты пытались реализовать на Хмельнитчине и Ивано-Франковщине.