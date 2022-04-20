СБУ обнаружила на Харьковщине законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими на $200 млн. Видео

Служба безопасности Украины обнаружила на Харьковщине засекреченный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике. Его стоимость оценивается 200 миллионов долларов.

Как сообщила пресс-служба СБУ, оборудование уже передано на нужды Вооруженных Сил Украины. По предварительной информации, детали на выявленном складе предназначались для подбитой техники РФ, которую оккупанты планировали ремонтировать во время наступления.

"Благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ходе обысков СБУ изъяла и передала Министерству обороны Украины 60 полнокомплектных танковых двигателей и большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

В отдельных помещениях силовики нашли 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

В СБУ выяснили, что оборудование было похищено из военных арсеналов, а перед полномасштабным вторжением РФ владельцы склада планировали сотрудничество с оккупантами

"СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор оккупантов, из которого выясняется, что российские командиры бросают солдат на произвол судьбы. В связи с этим в части подразделений назревают бунты.