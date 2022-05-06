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Сбили 7 беспилотников и уничтожили много техники: отчет защитников Донбассе за день

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Сбили 7 беспилотников и уничтожили много техники: отчет защитников Донбассе за день

Защитники украинского Донбасса в течение пятницы, 6 мая, отразили восемь атак вражеской российской армии. За день наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки Объединенных сил / Joint Forces Task Force по итогам 72-го дня войны с Россией. В пресс-службе отметили: на Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

В течение дня ВСУ уничтожили:

  • три танка;

  • восемь артиллерийских систем (из них 4 РСЗО);

  • семь единиц боевой бронированной техники;

  • три единицы специальной инженерной;

  • один автомобиль врага.

Видео дня

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" в небе украинского Донбасса.

Скриншот сообщения Группировки Объединенных сил в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы в течение 6 мая разгромили склад с боеприпасами захватчиков и превратили в металлолом много вражеской техники.