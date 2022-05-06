Сбили 7 беспилотников и уничтожили много техники: отчет защитников Донбассе за день

Защитники украинского Донбасса в течение пятницы, 6 мая, отразили восемь атак вражеской российской армии. За день наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки Объединенных сил / Joint Forces Task Force по итогам 72-го дня войны с Россией. В пресс-службе отметили: на Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

В течение дня ВСУ уничтожили:

три танка;

восемь артиллерийских систем (из них 4 РСЗО);

семь единиц боевой бронированной техники;

три единицы специальной инженерной;

один автомобиль врага.

Видео дня

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" в небе украинского Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы в течение 6 мая разгромили склад с боеприпасами захватчиков и превратили в металлолом много вражеской техники.