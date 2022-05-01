"Съ**аться хотим!" Пленный оккупант рассказал о царящих в рядах армии РФ настроениях. Видео 18+

Многие солдаты российской армии хотели бы сбежать из Украины и вернуться домой. Однако командование оккупантов запугивает их и угрожает тюремным сроком за отказ воевать.

Об этом рассказал один из россиян, который попал в руки к украинским защитникам. Пленный подтвердил, что над ним никто не издевается и даже оказали медицинскую помощь.

Отвечая на вопрос о моральной обстановке в рядах вражеской армии, оккупант сказал: "Съ**аться хотим. Отказывались (воевать – ред.), но приехали вышестоящие начальники и объяснили, что посадят. И отправили обратно на передок".

При этом оккупанты не хотят сдаваться в плен добровольно, потому что боятся расправы. По его словам, российские командиры рассказывали им "всякие ужасы" о последствиях такого сценария.

Как сообщал OBOZREVATEL, также российские оккупанты жалуются на то, что им мало платят на войне против Украины. Некоторые из-за этого тоже отказываются воевать.