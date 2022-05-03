Саперы назвали пять наиболее опасных боеприпасов армии оккупанта. Видео

Пока на юге и на востоке Украины продолжаются упорные бои украинских защитников с российскими захватчиками, на освобожденных территориях севера и северо-востока пиротехники продолжают находить "сюрпризы", оставленные армией врага. Спасатели просят граждан не гулять и не ездить в непроверенных местах, особенно там, где находились солдаты РФ.

Среди многих видов боеприпасов саперы выделили 5 наиболее опасных для людей, сообщается в Facebook Государственной службы чрезвычайных ситуаций (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

5 место: кассетные элементы. Их используют в ракетах систем залпового огня. В любом случае нельзя подходить и трогать.

Видео дня

4 место: кассетные боеприпасы ПФМ ("Лепесток"). Имеют малый размер, почти незаметны. Являются очень опасными для детей, потому что привлекают внимание интересной формой, похожей на бабочку. Следует рассказать детям о таком боеприпасе.

3 место: фугасные противопехотные мины ПМН и ПМН-2. Приводится в действие нажатием. Также имеют маленькие размеры. Ни в коем случае не нужно трогать.

2 место: противопехотная мина ОЗМ-72, ПОМ-2. Устанавливаются на растяжках. Взрываются, когда человек тянет ногой проволоку. Чаще всего оккупанты оставляют их в местах, где сами находились долгое время.

1 место: более современная противопехотная мина ПОМ-3. Имеет специальный датчик, распознающий шаги человека. Срабатывает на цель, выпрыгивая на высоту около метра, и взрывается.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать немыслимые зверства против гражданских украинцев. В одном из освобожденных украинских городов ублюдки убили молодую мать, а ребенка вместе с миной примотали к нему скотчем. Когда еще живое дитя пытались спасти, мина сдетонировала.