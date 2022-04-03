Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю - морального, фізичного та економічного.

Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт.

Ми з партнерами працюємо над двома задачами: закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужних удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П’ятий удар буде нанесений саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони сунулися.

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Міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. Будемо активно розвивати успіх на цьому напрямі.

Звісно, священна санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії - це:

- відмова від російської нафти, газу та вугілля;

- закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

- відключення всіх російських банків від SWIFT.

На всіх цих напрямах ведемо інтенсивні переговори та наближаємо хороші новини.

Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить з Росії. А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне - результат. Ось попередня доба:

Wizz Air скасовує всі рейси до РФ та з неї мінімум до 30 жовтня;

Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі;

Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід;

Американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;

Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;

Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;

Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ. І обов’язково виграє цю справу;

Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі;

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів. До речі, паралельно росіяни бігають по світу і намагаються підкупом відновити втрачені рейтинги російських компаній енергетичного сектору, тому що поважні рейтингові агентства позбавили їх рейтингів, без яких бізнес робити набагато важче, а часто взагалі неможливо.

Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати Росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль.