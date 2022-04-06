О том, что произошло в Буче невозможно обыденно говорить или писать… Разуму нормального человека недостаточно традиционных слов для выражения степени душевного потрясения. Об это можно лишь молчать либо кричать. Сквозь слезы и сжимая кулаки в отчаянной ненависти к катастрофическому ужасу. К злу, которое уже полтора месяца проклятая Россия не только олицетворяет, но и является его абсолютным воплощением, безумной концентрацией. Она, во всем своем стадном и территориальном выражении, является истинной преисподней в реальной мирской действительности – без всяких оговорок.

Это - страна самых уродливых упырей, которых когда-либо видел свет. За 6 недель своих бесчинств в Украине, российские дикари породили на свет такие ошеломляющие примеры нечеловеческой жестокости, которые незаживающими ранами останутся на сердце цивилизации навсегда: Буча, Мариуполь, Чернигов, Харьков, Ирпень, Мелитополь, Гостомель, Херсон, Волноваха, Николаев, Ахтырка, Мотыжин … Где только появляется эта зловонная мерзость под бездушным имперским триколором – везде воцаряются хаос, безумие, смерть, насилие, грабежи, разрушения…

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А Буча… Она стала воистину кричащим свидетельством несмываемого позора всему русскому. И не обвиняйте меня в неуместных обобщениях, русофобия или шовинизме! Это всё – клише, а я – о сути, правде жизни. Тут, перед светлой памятью о тысячах невинно убиенных украинцах – жертвах путинского нацизма в центре Европы 21 века, не может быть места слащавой политкорректности… Всё, что связано с какой-либо русской сущностью – это прикрытая или явственная, неважно – обусловленная умыслом или стечением обстоятельств, среда существования фашистского "русского мира".

Грош цена этим душераздирающе печальным, граничащим с эмоциональным катарсисом или отчаянно бессильным в самобичевании, творческим порождениям гениев русской культуры. Они в эволюционной плоскости оказались бессмысленны, бесплодны, античеловечны ровно в той степени, в какой является ошеломляюще кровожадным тот нацизм, который вызрел в такой этнокультурной среде. Который подпитывался живительной социальной энергией благодаря или вопреки культурному базису – полярность такого воздействия также не существенна. Значимо лишь то, что сочетание всех этих разнообразных морально-эстетических потенциалов породило зловещего ублюдка – российскую фашистскую ментальность. Она возникла отнюдь не сегодня. Трагическая современность – лишь апофеоз гнойной деградации российского шовинизма. Генезис этого явления насчитывает многие столетия и множество лиц всевозможных великодержавных тиранов, искаженных манией величия и садистскими наклонностями.

Все эти столпы русской романтизированной духовности - Пушкины, Лермонтовы, Толстые, Тургеневы, Чеховы, Островские и иже с ними - уже обесчещены, поблекли, лишены былой славы и культурного величия, перечеркнуты одной только трагедией в Буче. Ибо культура – это не звучные имена и качественные творения таких безусловно выдающихся, но показных, "витринных" глашатаев русских этических акцентов. Культура – это наследие, то, что подобным гениям удается посадить, взрастить и привести к цветению в духовном саду этнического мировоззрения. Взирая на одержимых путинизмом россиян, слушая их истеричные шовинистические мантры, понимаешь, что в России таких садов нет. Один сухой валежник скупых творческих озарений, безжизненные стволы извращенных смыслов с крючковатыми ветвями мнимого благородства и поросшие мхом пни псевдоцивилизованности. Каким-то непостижимо эклектичным образом в российских реалиях даже значительные проявления духовности и художественного творчества в итоге лишь взрыхляют почву для произрастания национального фашизма… Хваленая русская культура взрастила нацистского монстра, который сорвал лубочную, декоративную маску со своей матери и обнажил её истинную сущность – если и не однозначно безобразную, то абсолютно безвольную и недееспособную.

А ведь сколько иных горестных обстоятельств фактической "дерусификации" мировой культуры душераздирающими пожарищами бессмысленной жестокости распространили по Украине орки? О скольких трусливо прикрытых или цинично демонстративных злодеяниях нам еще предстоит узнать?! Позже – по мере освобождения оккупированных территорий Украины… Как весь этот вал вопиющего варварства сквозь призму заоблачных художественных канонов "чистоты русской духовности" спроецировать на непреходящие критерии человечности, справедливости и возмездия за тяжкие грехи?

Конечно, в российской культуре, помимо нарочито приторной мелодичности и плаксивой чувственности, все же присутствует немало и искренности. Откровенных мыслей тех действительно выдающихся умов, которые в разные исторические периоды пытались не лить воду на колесо имперского высокомерия, объективно констатировать изъяны российского общества и его шовинистической ментальности, способствовать их прогрессивному преобразованию. Упомяну лишь, что весьма критичные отзывы о рабской духовности и ограниченности россиян обильно встречаются на страницах произведений Ильина, Карамзина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Горького, Булгакова, Пастернака, Солженицына, Сахарова… Полюбопытствуйте – уверен найдете множество соответствий собственным умозаключениям. Однако все мы являемся обескураженными свидетелями того, что просветительские усилия этих и ряда других российских мыслителей в прошлом не возымели должного действия. А в современной России соответствующая часть их наследия просто вымарывается из учебников истории, литературы и упраздняется или перефразируется при переизданиях авторских текстов…

Не сравнивайте, пожалуйста, нынешние злодеяния рашистов и текущий убийственный кризис русской культуры с немецкими аналогами времен Второй мировой войны. Сейчас всё значительно трагичнее и ужаснее! Гитлер, превратившийся в мирового тирана не без дружеской помощи кровавого сталинизма, зверствовал в исторический период масштабного передела мира, когда человеческая жизнь не имела общепризнанной ценности, а глобальная мораль не была формализована в международном праве. Современное имперское бешенство российского шовинизма происходит в эволюционно выстраданную планетарным сообществом и относительно благополучную эпоху демократического либерализма – верховенства ценностей жизни, прав и свобод человека.

Кстати говоря, Россия, во всех своих исторических ипостасях, по степени военной агрессивности всегда была одним из мировых лидеров. И столетиями триумфы, пирровы победы и частые поражения русского, советского, российского "оружия" неизменно сопровождались бессмысленностью многих боевых инициатив, горами "пушечного мяса", неоправданными жертвами. Люди – свои и чужие – никогда не имели значения для злобной империи. Уму не постижимо, но в действующем Уголовном кодексе РФ декриминализированы такие, наказуемые в соответствии с международным правом преступления, как мародерство и насилие над населением в районе боевых действий! Почему бы это, как думаете?

Русской культуры, в её этаком "нарядном" цивилизационном, прогрессивном значении, больше нет. Теперь она во всей своей неоднозначности и многогранности окончательно умерла как ценность. Нет русского человека, нет пресловутой русской души… Вся эта лирическая возвышенность, благородство, добропорядочность и широта русского мировоззрения – миф, ложь, ряженная "ярмарочная кукла" … Не то, чтобы эти сущности умерли сейчас. Их никогда и не было! Просто либерально-информационное глобальное общество более категорично и резонансно, чем в прошлом, склонно осознавать реалии и соизмерять их со своей свободной совестью. А недалеким существам с евразийских просторов испокон веков было присуще самовлюбленно гипертрофировать свои незначительные достоинства и раздувать лживый пузырь "русской исключительности". Обильно наполняя его, помимо извечной инертности, отсталостью, регрессом и жестокостью. Теперь ценности цивилизации пришли в явное противоречие с токсичными иллюзиями имперской "избранности". Так что, наковырянная в носах кремлевских пропагандистов разных веков, высокопарная "русскость" мертва, ибо всегда и существовала только как красивая идея, но не факт. А что же есть в зияющем черной бездуховностью и цинизмом гигантском пространстве российской ментальной катастрофы? Просто вытоптанное пастбище для бестолкового стада безвольных, безмолвных и ненасытных плотоядных баранов.

Вы можете спросить, а что же в условиях оправданного глобального презрения прогрессивного человечества делать адекватному русскому или преданному, но миролюбивому адепту русской культуры? Повеситься, что ли? Нет, зачем же?! Просто перестать быть "русским" в исторически неприглядном, а также ужасающем текущем значении этого понятия, и стать нормальным человеком. Я даже не призываю таких людей сражаться на стороне добра. Лично я просто хотел бы, чтобы они были честны и последовательны. Не по кремлевским маниакальным стандартам, а по-настоящему, искренне – как это принято у порядочных людей. Подобно тому, как в сплотившемся украинском обществе теперь представители самых разных национальностей являются патриотичными и самоотверженными украинцами. Они по-прежнему остаются, например, молдаванами, грузинами, евреями, азербайджанцами, белорусами, армянами… Но теперь они еще и настоящие украинцы. И думается, останутся ими навсегда…

Россияне, сохранившие здравый рассудок, могут являться просто достойными личностями. Это важнее каких-либо порой нравственно сомнительных исторических и кровных уз. Будьте себе этническими русскими, ради Бога, – такая принадлежность сама по себе неизменна и не является пороком. Хотя ныне и имеет изрядную нагрузку постыдности и вмененной вины, которые преодолимы только непорочной жизненной позицией и добропорядочными поступками. Но будьте и людьми, способными отказаться от критериев современной российской идентичности. Не стоит обижаться, пожалуйста. Резонно помнить, что обоснованность такого негативного отношения предопределяется цинизмом и зверствами соплеменников, а также тем, что они в тотальном большинстве искренне поддерживают своего выжившего из ума вожака. А российская армия – это репрезентативный срез многонационального народа Мордора, представленного в своем одержимом воинстве различными регионами и социальными слоями недоимперии.

Уверен, дезориентированным и неопределившимся россиянам, которым удастся хотя бы в незначительной степени ментально стать украинцами – будет морально легче, а просто по-человечески они почувствуют себя чище, что ли… Ибо правда с Украиной и этот союз непобедим!

Для тех же россиян, которые не способны быть более-менее адекватными субъектами, а тем более – людьми как таковыми, есть очень привлекательная возможность вновь пролить елей на свою душу очередным победоносным величием. Например, фактом самоличного обогащения системы знаний о животном мире новым биологическим видом, ну или антропологии - революционной разновидностью человекообразного существа - что-то типа Subhuman Russian Abominatio Hypocrita / Недочеловек российский, мерзкий и лицемерный. Полагаю, это открытие может считаться вполне научно обоснованным, ибо вряд ли можно заподозрить путиноидов в наличии у них большинства интеллектуальных и душевных качеств, свойственных настоящему человеку. Примите поздравления с очередным ошеломляющим успехом русской идентичности – вы самыми крупными кровавыми мазками вписали свое жалкое существование в историю деградации отбросов человеческой цивилизации…

Продолжайте еще какое-то время получать извращенное удовольствие от прослушивания жалкого кваканья уже сдыхающих московских жаб на усыхающем кремлевском болоте. Об "украинских фейках в Буче" и прочий бред зарвавшихся душегубов. Уйдете в проклинаемое историческое и нравственное небытие вместе с ними. Осознавая, что это именно так неистово ненавидимая вами Украина утилизировала ваш столь надменный и убогий "русский мир".

Слава Украине! Героям Слава!