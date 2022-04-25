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"Самое темное время всегда перед рассветом": Зеленский рассказал, от чего зависит будущее Украины

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Будущее страны зависит от силы сопротивления украинцев

Будущее Украины и всех украинцев зависит от силы нашего сопротивления – во всех его формах. Мы должны отстаивать родную землю, даже когда кажется, что результат очень далеко.

Об этом заявил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив всех, кто это осознает. Он опубликовал фото украинских защитников.

Зеленский показал защитников Украины

"И я благодарен каждому и каждой, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат – очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом", – подчеркнул украинский лидер.

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Будущее Украины зависит от силы сопротивления украинцев
Украинцы не должны останавливаться, даже когда кажется, что результат еще очень далеко
Украина должна сопротивляться оккупантам, считает Зеленский

Напомним: ранее Зеленский заявил, что Украина в войне с Россией борется за право каждой нации на самостоятельную жизнь, право каждого города на полную безопасность и право каждого человека на свободу и поиск собственного счастья.

"Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди имеют право просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром после этой войны", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной тревогой почти по всей территории государства. В частности, ракетным ударом по Кременчугу Полтавской области.