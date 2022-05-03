С начала вторжения российские оккупанты выпустили по Украине 2125 ракет – Пентагон

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты постоянно наносят ракетные удары по территории нашей страны. В общей сложности с 24 февраля захватчиками было выпущено уже 2125 ракет.

Такие оценки количества обстрелов было дано в Министерстве обороны США. Об этом 2 мая сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает "Укринформ".

Он добавил, что войска РФ не получают надлежащего материально-технического обеспечения, у них крайне низкий моральный дух. Россияне не достигают целей на востоке Украины, которые они планировали.

Ранее стало известно, что за два месяца войны Россия запустила по территории Украины около двух тысяч ракет. Однако значительная часть этих снарядов либо не попала в цель, либо не разорвалась.

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Такие сбои в российских ракетах происходят все чаще. В конце марта в США заявили, что они происходят с 20-40% запущенных Россией в Украине ракет. Иногда этот показатель подскакивает до 50%, то есть не попадает в цель каждая вторая ракета.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что Россия стремительно истощает свои запасы высокоточных ракет "Калибр" в войне против Украины, а заводы не способны производить их в нужном количестве. Москва уже начала переброску "Калибров" с других стратегических направлений.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что у России есть еще большой арсенал разного оружия. Кроме того, есть запасы зарубежных комплектующих для производства ракет, которых хватит еще на несколько месяцев.