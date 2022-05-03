С 'Азовстали' вывезли 150 человек, но оккупанты сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки

Во вторник, 3 мая, эвакуационная колонна, которая везла мариупольцев из "Азовстали", уже прибыла в Запорожье. Их встретили родные и волонтеры, людям оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщил Telegram-канал Мариупольского горсовета. Министр реинтеграции Ирина Верещук информировала, что всего удалось вывезти 156 человек, в том числе 20 детей. Однако, по ее словам, на территории "Азовстали" остаются еще несколько сотен людей (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

В то же время Верещук отметила, что российские фашисты не допустили ООН и Красный Крест к месту эвакуации в Мариуполе. Кроме того, оккупанты сорвали эвакуацию с Токмака и Васильевки Запорожской области.

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"Россия нарушила взятые на себя обязательства. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском кольце, а также в Васильевке возьмем людей, которые выйдут на эвакуацию и смогут спастись. Россия изменила свои договоренности. Но я понимаю, что мы должны работать . Безразлично, что подумала и сделала Россия. Главное, чтобы мы как украинские власти имели план, а мы его имеем. Мы будем требовать от международного сообщества и, конечно, от России, выполнить Женевские конвенции и дать возможность гражданскому населению спастись"", – подчеркнула Верещук.

В то же время Верещук отметила, что первый этап гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя завершился успешно. "Уже завтра у нас есть план, как продолжать операцию", – добавила она.

Гумкоординатор также сообщила, что организация готова повторить операцию по эвакуации мариупольцев из "Азовстали".

На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть, как встречают мариупольцев в Запорожье. В объектив попал трогательный момент, как сын встретил свою мать, которая пряталась в "Азовстале" и только сегодня вместе с другими эвакуированными прибыла в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 мая, из Мариуполя проходила эвакуация мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. В этот день автобусы с ними должны были приехать в Запорожье, но так и не прибыли.