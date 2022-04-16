Рыженко: крейсер 'Москва' мог уничтожать до 12 целей одновременно, но что-то пошло не так. Интервью

Уничтожение российского ракетного крейсера "Москва" стало невосполнимой потерей для ВМС страны-агрессора. Он был задействован в трех задачах РФ в Черном море и был способен одновременно уничтожать 8–12 воздушных целей. Впрочем, потопившую его украинскую ракету российский флагман вовремя обнаружить не смог.

Оккупант был вынужден скорректировать свою стратегию в Черном море и отвести корабли подальше от украинских берегов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

– Британская разведка заявила, что из-за уничтожения крейсера "Москва" Россия может пересмотреть свою стратегию в Черном море. Какова ваша точка зрения?

– Стратегия России направлена на доминирование в Черном море. Есть три основных задачи, которые она предполагает. Они выполняются с начала агрессии.

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Первая задача – блокирование Украины в портах на Черном и Азовском морях, препятствование экономической деятельности. Это было сделано с самого начала. Блокировка продолжается и сейчас.

Кстати, крейсер "Москва" как раз занимался этим вопросом, хоть он и не был для него приоритетным.

Вторая задача, которую они выполняют, – это противодействие кораблям ВМС Украины. Вооруженное влияние, чтобы наши корабли не могли выполнять боевые задачи. В этом аспекте крейсер "Москва" практически не был задействован, потому что его оружие предназначено для больших кораблей. Единственное, что крейсер мог использовать свою артиллерию калибра 130 мм.

Как общая задача это остается, они будут продолжать противодействовать ВМС, в том числе и кораблями на Черном и Азовском морях.

Третья задача – содействие сухопутной группировке России, высадка десанта на побережье Черного моря. Десантные корабли сейчас находятся в портах базирования Крыма. В этом аспекте задачей крейсера "Москва" была огневая поддержка артиллерией.

В связи с уничтожением крейсера, думаю, все эти три задачи остаются актуальными. Но, считаю, сейчас РФ будет внимательнее следить за возможностями ВМС Украины по нанесению ракетных ударов.

Фактически на следующий же день мы уже видели, что Россия отвела свои корабли, которые осуществляют контроль морского участка северо-западной части Черного моря на значительное удаление от побережья Украины, с которого потенциально могут наноситься удары.

– То есть они уже убегают от наших Вооруженных сил, уже скрываются?

– Это спекуляция. Они не убегают – они меняют свои позиции, чтобы снизить риск ударов. Но при этом продолжают выполнять задачи. Они по-прежнему применяют крылатые ракеты "Калибр", могут применять и другие ракеты, переработанные для нанесения ударов по целям на побережье.

Думаю, они будут учитывать тот факт, что возможно поражение не только артиллерией, морскими минами и т.п., но и ракетным оружием.

Это и есть изменение подходов к порядку выполнения ими этих трех задач.

– Что означает для России потеря крейсера "Москва"?

– Крейсер "Москва" значительно изменил стратегию Черноморского флота с точки зрения действий в Средиземном море. Ведь его основные задачи приходились на Средиземное море и Атлантический океан. По Черному морю "Москву" привлекали ко всем трем перечисленным задачам, и сейчас замены ей нет.

Крейсер при поддержании надлежащей боевой готовности мог одновременно уничтожать 8–12 воздушных целей. А тут вышло, что он их не увидел. Что-то пошло не так.

– Мы помним, как перед войной в Черное море постоянно заходили корабли НАТО. Сейчас есть информация, что корабли Альянса вошли в Балтийское море, чтобы принять участие в учениях. Что сегодня может сделать НАТО для поддержки Украины в Черном море?

– То, что сил НАТО не будет в Черном море во время ведения боевых действий – это точно. Крайне невелика вероятность того, что они придут. Тем более, Турция недавно заявила, что не допустит кораблей других стран, дабы избежать эскалации.

Но с окончанием боевых действий очень важна помощь НАТО в поиске морских мин. Здесь можно было бы пригласить и поставить такую задачу постоянно действующим соединениям. В Черном море такая опасность была и до начала войны. Последние 30 лет никто не осуществлял системный поиск мин в этом регионе.

– Может ли каким-то образом военно-морской флот России принять участие в новом наступлении на Донбасс?

– Насколько мне известно, Черноморский флот присоединяется к боевым действиям в Мариуполе. В частности, в осаде города принимает участие 810-я бригада морской пехоты. Была информация, что даже агитировали матросов надводных кораблей, чтобы они меняли квалификацию и становились пехотинцами.

Что касается Донбасса, то те силы, которые были накоплены в оккупированном Крыму, в частности, авиация, сейчас активно применяются.