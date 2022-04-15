'Русский мир' во всей красе: появились фото преступлений оккупантов в Баштанском районе на Николаевщине

В Николаевской области, в частности в Баштанском районе, правоохранители документируют все преступления российских оккупантов, за которые стране-агрессору придется отвечать. Полицейские фиксируют все случаи преступных действий захватчиков в отношении мирного населения, разрушения домов, повреждения машин и другой техники.

Кроме того, в местах, где временно присутствовали россияне, они оставили после себя разграбленные магазины и склады. Об этом сообщает Полиция Николаевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Следователи тщательно проводят осмотры на местах событий, выясняют масштабы нанесенных разрушений и собирают вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

На Баштанщине также провели осмотр территории агропредприятия, которое во время оккупации стало базой для военных РФ. Там была обнаружена военная форма, нательное белье, носилки, остатки продуктов, ящики для оружия и все остальное, что бросили захватчики.

"Все собранные материалы станут основанием для привлечения РФ к строжайшей ответственности в украинских и международных судах", – заявил руководитель следственного подразделения областного ГУ полиции Эдуард Соловьев.

В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы, оставшиеся после российских оккупантов.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Николаевской области некоторые российские оккупанты обосновались прямо в дупле. Они там ели и спали, пока защитники Украины их не прогнали.