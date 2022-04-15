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"Русский мир" во всей красе: появились фото преступлений оккупантов в Баштанском районе на Николаевщине

София Закревская
Война в Украине 2022
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'Русский мир' во всей красе: появились фото преступлений оккупантов в Баштанском районе на Николаевщине

В Николаевской области, в частности в Баштанском районе, правоохранители документируют все преступления российских оккупантов, за которые стране-агрессору придется отвечать. Полицейские фиксируют все случаи преступных действий захватчиков в отношении мирного населения, разрушения домов, повреждения машин и другой техники.

Кроме того, в местах, где временно присутствовали россияне, они оставили после себя разграбленные магазины и склады. Об этом сообщает Полиция Николаевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Российские оккупанты воровали все, что видели.
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"Следователи тщательно проводят осмотры на местах событий, выясняют масштабы нанесенных разрушений и собирают вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Во многих домах выбило стекла.
Россияне уничтожили много домов.

На Баштанщине также провели осмотр территории агропредприятия, которое во время оккупации стало базой для военных РФ. Там была обнаружена военная форма, нательное белье, носилки, остатки продуктов, ящики для оружия и все остальное, что бросили захватчики.

"Все собранные материалы станут основанием для привлечения РФ к строжайшей ответственности в украинских и международных судах", – заявил руководитель следственного подразделения областного ГУ полиции Эдуард Соловьев.

В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы, оставшиеся после российских оккупантов.

Снаряды попадали в дома местных жителей.
В Баштанском районе повреждены многие дома.
Последствия обстрелов оккупантов.
Последствия обстрелов Николаевщины.
Оккупанты бежали так, что оставили даже форму.
Россияне оставили после себя горы мусора.
Полиция документирует преступления РФ.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Николаевской области некоторые российские оккупанты обосновались прямо в дупле. Они там ели и спали, пока защитники Украины их не прогнали.

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