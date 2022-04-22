Моя стрічка у загиблих. Багатьох я знав особисто, дехто були моїми друзями, багато з ким не був знайомий, але знав родину, дружину, мати...

Для мене усі росіяни вороги. Вибл*дки, яким не має місця в цьому світі. Мені не потрібні їхні опозіціонери, їхня бігла інтелігенція, їх співаки, їх, як казав мій покійний майстер коли хотів висміяти несмак - "русіш культуріш".

Ті росіяни, які не хочуть бути з Путіним, не підтримують війну для мене не існують доти, доки не почнуть боротися з режимом зі зброєю в руках у себе в країні.

Ми ж українці, заберемо своє – землі, своїх письменників, композиторів, своїх інженерів та винахідників, які РФ присвоїло, свою історію і закінчемо з цим канцером на планеті Земля тут і зараз. Зараз по історичним міркам.

Руський світ, "мир', чи як там вони його називають піде спочатку у пекло, а потім в небуття. Тепер і назавжди.