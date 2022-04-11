'Русский мир' пришел: появились фото дома в Ирпене, где побывали оккупанты

В освобожденных городах Киевской области проводят уборку от последствий оккупации российской армией. В одном из частных домов Ирпени "освободители", видимо в рамках "демилитаризации" и "денацификации", устроили настоящий свинарник.

Кадры последствий прихода "русского мира" опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Судя по ним, частное владение временно служило казармой для мародеров.

Неизвестно, сколько военных находилось в частном доме местных жителей, но впечатление, что там прошло стадо орангутангов. Мебель испорчена, все вещи перевернуты, оккупанты извлекли все запасы еды хозяев, включая закрутки, ели и разбрасывали их по всем комнатам.

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Машину, которая стояла в гараже, солдаты разукрасили своим зловещим символом войны. Также они извлекли из нее двигатель и привели автомобиль в негодность.

Про состояние туалетной комнаты говорить не приходится. А вот перед тем, как покинуть дом, один из "постояльцев" написал явно издевательское обращение на спальном зеркале помадой хозяйки.

Ранее OBOZREVATEL демонстрировал кадры освобожденных Ирпени и Бородянки, в которых почти месяц бушевал "русский мир". Судя по ним, российская армия хуже стихийного бедствия.