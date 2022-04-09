'Русские своих не бросают': крестьянам приходится прицепами вывозить трупы оккупантов. Видео 18+

Жителям сел, пережившим российскую оккупацию, сейчас приходится собирать по территории многочисленные трупы солдат армии РФ. После зачистки населенных пунктов Силами обороны, там обнаруживают сотни брошенных товарищами мертвых захватчиков.

Сельчане увозят их буквально целыми прицепами. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" (чтобы просмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

На кадрах показывают автомобильный прицеп, заполненный труппами оккупантов, которых с поля боя не забрали свои же сослуживцы. Мертвые российские военные лежат вперемешку с ободранной формой и другими вещами.

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Автор ролика предположил, что захватчики бросают свое "мясо" и оно остается гнить на нашей земле потому, что у них нет желания забирать своих.

Он напомнил, что по новому закону, принятому в РФ, семьям погибших на войне должны выплачивать около 7 миллионов рублей.

"Но нет тела – нет дела. Вот так, "русские своих не бросают", – добавил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, попав в плен в ВСУ, оккупанты признаются, что их без всякой помощи бросили сослуживцы на поле боя. Нередко до этого свои же отбирают у солдат РФ все боеприпасы.