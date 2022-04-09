'Русские своих бросают': на Харьковщине обнаружили братскую могилу оккупантов. Фото 18+

В Харьковской области украинские воины обнаружили массовое захоронение российских оккупантов. Рашисты решили не забирать своих убитых солдат – и закопали их возле села Ольховка Харьковской области.

Братская могила была обнаружена в ходе зачистки освобожденной деревни. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92-й омбр обнаружена братская могила оккупантов", – отметили в управлении.

Там также напомнили, что 30 марта украинские защитники из 92-й отдельной механизированной бригады, а также бойцы добровольческих отрядов разгромили и полностью уничтожили две батальонно-тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную БТГр 59-го танкового полка путинской армии.

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После боя в распоряжении ВСУ оказались штабы врага и массив документации оккупационной армии.

Более 60 российских оккупантов тогда были взяты в плен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне массово бросают своих погибших. В некоторых освобожденных от оккупантов регионах Украины местным жителям приходится прицепами вывозить трупы рашистов.