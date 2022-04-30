Румыния и Болгария помогут Украине в установлении лиц, совершивших военные преступления

Премьер-министры Румынии и Болгарии осудили военные преступления и насилие, совершенные российскими войсками в Украине. Также они заверили, что помогут Украине установить и привлечь к ответственности всех виновных.

Кроме того, Румыния и Болгария заверили, что безоговорочно поддержат европейский путь Украины. Об этом на совместном брифинге заявили премьер-министры Румынии Николае Чукэ и Болгарии Кирилл Петков, сообщает "Болгарское информационное агентство".

По словам главы румынского правительства, действия российских оккупантов повлекли за собой огромное количество жертв среди мирного населения. Также Чукэ пообещал помочь привлечь виновных к ответственности в международных судах.

Видео дня

"Вместе мы осудили агрессию российских вооруженных сил и, прежде всего, военные преступления и насилие, теракты, повлекшие за собой гибель мирных жителей, женщин и детей, разрушение больниц и школ. Неоправданно, неспровоцировано и абсолютно незаконно. Мы договорились помочь установить виновных, чтобы они привлекались к ответственности в международных судах", – сказал Чукэ.

Напомним, в Канаде парламент принял постановление, в котором признает, что военные преступления российской армии в Украине – это геноцид украинского народа. Документ был внесен депутатом Гизер МакФерсон, он получил единогласную поддержку членов нижней палаты.

Ранее парламенты Эстонии и Латвии признали действия России на территории Украины геноцидом украинского народа. Законодательные органы обеих стран осудили военную агрессию РФ и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии беларусского режима.