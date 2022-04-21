Руководители ФРГ и Франции должны ответить, они помогли Путину начать войну в Украине, – американский политолог

Руководители Германии и Франции должны понести уголовную и политическую ответственность за сложившуюся в мире ситуацию, в том числе и за войну в Украине. Потакая Путину и лоббируя интересы Кремля, они позволяли президенту России проводить агрессивную политику и распускать все дальше и дальше "метастазы советского мракобесия".

Об этом заявил американский политолог Рамис Юнус в эфире телеканала " Украина 24". По его словам, то, что сегодня происходит, началось не 24 февраля.

Агрессия России в Украине стала лакмусовой бумажкой, которая обнаружила все огрехи того мира, которым она сложилась после развала Советского Союза, отметил Юнус. В это время началось пробуксовка мировой системы безопасности. Ситуация начала усложняться, особенно быстро это стало происходить в последние 20 лет, когда к власти в России пришел Путин.

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"Когда где-то на какой-то территории бесхозность, сила права отходит, и появляется право силы. И вот это право силы начала демонстрировать та же Россия после прихода спецслужб к власти", - подчеркнул политолог.

Первым серьезным сигнал мировому сообществу должно было стать вторжение России в Грузию в 2008 году, которому предшествовали чеченские войны.

Путин внутри страны начал закручивать гайки, ликвидировать любой политический процесс, заменяя его имитацией.

Не получив по зубам за Грузию, Путин пошел дальше. Воспользовавшись газовым кризисом 2009 года, он строит Северный поток-1 и использует его как механизм экономического влияния.

"2014 год – без выстрела взял Крым. Американцы, европейцы прилетали в Киев: "Не стреляйте, мы договоримся". Результат – он пошел дальше, в Донбасс", – объяснил Юнус.

Политолог подчеркнул, что только героическая стойкость украинцев смогла остановить Путина.

Он также напомнил о Минских соглашениях, которые были заключены через посредство конкретных западных лидеров – Германии и Франции. Юнус назвал эти договоренности "капитулянскими"

"Вам навязали капитулянские Минские соглашения. Кто навязал? Французы, немцы. Хорошо, что вы 8 лет сопротивлялись и не реализовывали эти документы. И готовились к войне. Сегодня уже это видно", - сказал Юнус.

Он выразил уверенность, что западные политики, являвшиеся участниками этих политических процессов, должны отвечать.

"Сейчас наглядно все проявилось, как Ангела Меркель 16 лет преступно лоббировала интересы Кремля. Ее за это сажать надо в тюрьму. О Герхарде Шредере я вообще не говорю. Как и все президенты Франции – их тоже сажать надо в тюрьму. То есть там, где политическая ответственность, они должны нести политическую ответственность. А там, где уголовная, должны понести уголовную ответственность", - заявил политолог.