Рубли и памятники Ленину: Россия усиливает оккупацию юга Украины – The Wall Street Journal

На временно оккупированных территориях юга Украины Кремль вводит порядки "тоталитарных властей советского образца". Россия отключает людей от связи и Интернета, вводит свои образовательные программы, валюту, законы и возвращает памятники Ленину.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинских властей и рассказ местного жителя. Отмечается, что оккупанты пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации о ходе войны.

Так, председатель Запорожской ОГА Александр Старух выразил уверенность в том, что Кремль пытается подавить сопротивление гражданских. "Давление на людей в последние недели приобрело системный характер. Действительно так, будто Советский Союз вернулся туда, и люди вынуждены жить в страхе", – рассказывает он.

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Также одним из показателей "интеграции" временно захваченных регионов является перекрашивание украинской символики и развешивание повсюду российских флагов.

Слова главы облгосадминистрации подтверждает 46-летний Николай Мурашко, которому удалось вместе с женой и детьми выехать в Запорожье из оккупированного Россией города Васильевка. Он рассказывает, что войска РФ отказываются пропускать машины на территорию, контролируемую украинскими властями. Кроме того, велик риск принудительной мобилизации населения.

"Если вас призовут, а ваша семья останется в заложниках, что вы сможете сделать? Это была одна из главных причин, почему мы сбежали", – рассказал он.

Официальных заявлений Кремля по поводу мобилизации мужчин в оккупированных регионах пока нет. Но наличие такого риска подтверждают действия РФ на территории так называемых ДНР и ЛНР, где с первых дней принудительно забирают на войну мужчин от 18 до 65 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Херсонщине РФ ввела в оборот рубли. Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, новая валюта не приживется в регионе.