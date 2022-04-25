РПЦ помогает оккупантам переселять украинцев в Россию – расследование

С начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Украины на свою территорию около 600 тысяч наших граждан, из них 117 тысяч – это дети. Выяснилось, что одну из ключевых ролей в депортации и расселении украинцев играет Русская православная церковь (РПЦ).

Об этом сказано в расследовании "Слідство.Інфо". Отмечается, что перед пересечением российской границы украинцы вынуждены проходить через процедуру "фильтрации" – их допрашивают. Затем у большинства насильно вывезенных людей забирают документы и телефоны, дальнейшая судьба многих депортированных неизвестна.

После того, как украинцы попадают в РФ, Министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора передает церковникам из РПЦ информацию о депортированных. А священники централизованно расселяют наших граждан по церквям и монастырям.

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Журналисты определили, в каких церковных заведениях в России могут находиться насильственно увезенные украинцы. Для этого они изучили электронные письма благотворительного крыла РПЦ, которые расследователям предоставили хакеры из Anonymus и проекта DDoSecrets.

"С первого дня войны МЧС России ежедневно присылает на специально созданную почту сведения о расселении украинцев из "ДНР" и "ЛНР" по России и график поездов и автобусов, которыми прибывают вывезенные украинцы. Дополнительно к каждому письму церковь получает карту оккупированных территории Украины со всеми изменениями в ходе военных действий", – говорится в сообщении.

Впоследствии в письмах писали о депортированных уже не только с территории ОРДЛО, но и обо всех других гражданах Украины, прибывающих в РФ.

Последнее доступное письмо было датировано 30 марта. В нем сказано, что в Россию уже вывезли почти 490 тысяч наших людей, среди которых 100 тысяч – дети.

Из переписки стало известно, что практически в каждом регионе, куда привозят украинцев, есть своя епархия, которая "занимается вопросами переселенцев". Священники РПЦ приносят им еду и проводят "духовные беседы". Кроме того, церковники установили камеры наблюдения за депортированными гражданами Украины, объяснив это "соображениями безопасности".

Расследователи собрали информацию об 11 пунктах поселений украинцев на территории церковных учреждений РПЦ. В общей сложности помощь переселенным украинцам оказывают 52 епархии Русской Православной Церкви.

"Что происходит с людьми в этих приютах и монастырях, неизвестно. Если РПЦ регулярно публикует пресс-релизы о посещении государственных пансионатов с украинцами, то пребывание украинцев на территории РПЦ не афишируют", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты устроили эвакуацию жителей города Изюм Харьковской области в РФ. Насильственно вывезенных украинцев они считают "партиями".