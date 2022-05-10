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"Рожденные побеждать!" Украинские десантники показали сожженную технику врага. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
14,8 т.
'Рожденные побеждать!' Украинские десантники показали сожженную технику врага. Фото

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам, которые вторглись в Украину. Так, очередную подборку уничтоженной российской техники показали воины 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Смертоносные машины они превращают в кучу металлолома. Фото с тем, что когда-то было вражеской техникой, опубликовали в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины-десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины продолжают успешно уничтожать оккупантов, превращая их технику в металлолом. Мы подготовили небольшую фотоподборку подбитой и сожженной нашими десантниками рашистской техники", - подписали фото украинские десантники.

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"Девиз нашей бригады – "Рожденные побеждать!", и мы – защищаем свою Родину. А вас, оккупантов, здесь ждет только бесславная смерть!" – заверили российских захватчиков украинские воины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины 9 мая уничтожили 68 оккупантов и 5 гаубиц врага на юге.

А 54 ОМБр уничтожила колонну российской техники на Донбассе, показав процесс очистки украинской земли на видео.

Всего за сутки защитники Украины ликвидировали 350 оккупантов, доведя общие потери врага в живой силе до 26 тысяч.