Ровенщина начала активно переходить на использование биотоплива вместо газа

Треть домов Ровно смогли отказаться от отопления газом и перейти на использование щепы из местных лесов. Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Еще 23 февраля в Ровно стартовали пусковые наладочные работы котельной ООО "Ровнотеплоэнерго" на биосырье – щепе. Сегодня она уже обеспечивает теплом 11 объектов социальной сферы и 91 высотный дом. В частности, в микрорайоне "Юбилейный", центральной и северной части города", – рассказал он.

По словам областного главы, это самая большая котельная на возобновляемых источниках энергии на западе Украины. Ее мощность составляет 20 мВт. Компания "Укртепло", являющаяся владельцем ООО "Ровнотеплоэнерго", планирует установить еще две такие котельные на улицах Строителей и Князя Владимира.

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"Это позволит сэкономить до 9 млн м³ газа в год, что уменьшит финансовую нагрузку", – отметил Коваль.

Более того, использование сырья из местных лесов делает такой способ отопления еще более выгодным. В условиях войны особенно важно быть независимыми от российского газа.

"Мы будем насыщать рынок средствами для местных производителей, и местный продукт будет обогревать дома ровенчан", – добавил он.