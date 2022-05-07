Россию уличили во лжи о крейсере 'Москва' и судьбе срочников: все выдала одна фотография

Журналисты разоблачили очередную ложь российского командования о затопленном ракетном крейсере "Москва". Причиной этому стала опубликованная фотография срочника Сергея Грудинина, который "пропал" после уничтожения корабля.

Несмотря на то, что члены семьи солдата до сих пор ничего не знают о его местонахождении, командование опубликовало видео с якобы выжившим экипажем "Москвы". Об этом сообщает "Радио Свобода" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спустя несколько дней после крушения крейсера "Москва", в РФ опубликовали кадры, на которых якобы запечатлены моряки, пережившие затопление военного корабля. Сразу же после публикации видео возникли сомнения в его подлинности. При этом члены семьи Грудинина говорят, что до сих пор ничего не знают о его местонахождении.

Видео дня

Кроме того, фотография, которая оказалась в распоряжении "Радио Свобода", усугубила сомнения в достоверности видео.

"Кажется, это кадр из того же видео, но моряк, изображенный на нем, не вернулся к своей семье, а его матери, после того как сначала сказали, что он выжил, позже сказали, что он пропал без вести, а еще позже, что он мертв", – пишет издание.

Тетя Грудинина, Татьяна Грудинина, сообщила радиостанции в конце апреля, что ее племянник до сих пор числится пропавшим без вести. Она сказала, что его матери Тамаре Грудининой на горячей линии Минобороны сообщили, что ее сын жив, но позже ей позвонил человек, назвавшийся Вакулой (фамилия заместителя капитана "Москвы") и сказал, что Грудинин пропал.

Еще через некоторое время женщине позвонил другой представитель ВМФ РФ и сообщил, что ее сын "утонул вместе с кораблем". Радио Свобода "Крым.Реалии" связалось с родителями Грудинина в Амурской области на Дальнем Востоке России и попросило их подтвердить, что мужчина на фотографии – их сын. Они заявили, что не хотят разговаривать с журналистами, ссылаясь на психологическую травму.

"Грудинин был срочником, а значит, по закону его не должны были отправлять в зону боевых действий. В то время как Россия ведет войну против Украины, причем некоторые боевые действия происходят на украинском побережье Черного и Азовского морей, Министерство обороны заявило, что корабль не участвовал в боевых действиях", – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что экипаж уничтоженного украинскими военными крейсера "Москва" мог более чем наполовину состоять из срочников. Количество матросов, призванных на срочную службу на флагмане Черноморского флота РФ, предположительно составляло около 300 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 апреля ВСУ ударили двумя ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва". Вследствие удара на флагмане российского флота возник сильнейший пожар и сдетонировал боекомплект. Уже на следующий день в России вынуждены были признать, что крейсер затонул.

Позже стало известно, что экипаж затонувшего крейсера "Москва" не эвакуировали. Сообщалось, что на борту могло находиться более 500 членов экипажа.

Москва категорически отказывалась признавать, что именно Украина лишила Черноморский флот РФ флагмана. Однако эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Точно так же в России продолжают лгать о том, что потерь среди экипажа "Москвы" нет. Если верить российскому Минобороны, на охваченном огнем корабле, превратившемся в горящую "пороховую бочку", к которой другие российские корабли боялись даже приближаться из-за мощных взрывов боекомплекта, погиб лишь капитан.

Нежелание РФ признавать случившееся неудивительно, ведь затопление крейсера "Москва" стало крупнейшей военно-морской потерей в мире за 40 лет. И нанесло ее России государство, у которого собственного флота практически нет.