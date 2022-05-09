Россиянка призвала сына-оккупанта убивать украинцев, но пожаловалась на 'позорный парад'. Аудио

Настроения россиян относительно 9 мая, когда в России отмечают свой День победы во Второй мировой, не столь "победоносны", как того хочется кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его пропагандистам. Россиянка в разговоре со своим сыном-оккупантом пожаловалась на "позорный парад".

При этом у рашистов виноваты во всем украинцы, поэтому женщина еще и призвала захватчика убивать граждан нашей страны. Соответствующий аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Россиянка считает, что именно из-за жесткого сопротивления Украины в России начались экономические и военные проблемы.

"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – посоветовала женщина своему сыну.

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Она также заявила, что поскольку у РФ тяжело с работой и перспектив из-за санкций нет, то парад в этом году позорный.

"Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…" – резюмировала гражданка страны-агрессорки.

Напомним, власти страны-агрессора Российской Федерации внезапно отменили воздушную часть парада в Москве ко Дню победы 9 мая. Такое решение было принято якобы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Но пользователи социальных сетей предположили, что оккупантам просто не на чем летать.

Отметим, что армия РФ с начала войны против Украины потеряла более 25,6 тыс. солдат и офицеров, 150 из которых – только за последние сутки. Также ВСУ уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. Под давлением Запада глава государства-агрессора Владимир Путин принял решение не демонстрировать "самолет судного дня" – командный борт Ил-80, предназначенный для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны.