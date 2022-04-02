Россияне подорвали дамбу на Харьковщине: река Северский Донец вышла из берегов

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Россияне подорвали дамбу на Харьковщине: река Северский Донец вышла из берегов

Российские войска подорвали в Изюмском районе Харьковской области один из затворов дамбы Оскольского водохранилища. Из-за этого река Северский Донец начала выходить из берегов.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщило издание "Новости Донбасса". Журналисты также опубликовали фото последствий.

Как уточняется, вода разлилась в южном направлении и уже дошла до населенных пунктов Студенок и Святогорск (Донецкая область).

Вода дошла до Святогорска
Видео дня

В то же время издание "Суспільне" уточнило, что больше всех пострадало само село Оскол, там подтопило сразу несколько улиц. Как рассказал Геннадий Загоруйко, глава Оскольской общины, в реке Оскол вода поднялась до уровня среднего паводка.

Он отметил, что угрозы того, что вода может подтопить и дома, пока что нет. Чиновник также уточнил, что населенный пункт, который разделен рекой пополам, постоянно находится под обстрелами. Правобережная его часть временно оккупирована российской армией.

Дамбу подорвали на Оскольском водохранилище

Как сообщал OBOZREVATEL, из города Изюм в Харьковской области, где не прекращаются бои, уже 20 дней не удается открыть "зеленые коридоры" для спасения мирных жителей. Этот вопрос не удается согласовать с Россией.

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