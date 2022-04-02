Россияне подорвали дамбу на Харьковщине: река Северский Донец вышла из берегов

Российские войска подорвали в Изюмском районе Харьковской области один из затворов дамбы Оскольского водохранилища. Из-за этого река Северский Донец начала выходить из берегов.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщило издание "Новости Донбасса". Журналисты также опубликовали фото последствий.

Как уточняется, вода разлилась в южном направлении и уже дошла до населенных пунктов Студенок и Святогорск (Донецкая область).

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В то же время издание "Суспільне" уточнило, что больше всех пострадало само село Оскол, там подтопило сразу несколько улиц. Как рассказал Геннадий Загоруйко, глава Оскольской общины, в реке Оскол вода поднялась до уровня среднего паводка.

Он отметил, что угрозы того, что вода может подтопить и дома, пока что нет. Чиновник также уточнил, что населенный пункт, который разделен рекой пополам, постоянно находится под обстрелами. Правобережная его часть временно оккупирована российской армией.

Как сообщал OBOZREVATEL, из города Изюм в Харьковской области, где не прекращаются бои, уже 20 дней не удается открыть "зеленые коридоры" для спасения мирных жителей. Этот вопрос не удается согласовать с Россией.

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