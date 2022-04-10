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Россияне уже не скрывают своих намерений

Виктор Трегубов
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
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Оккупанты вывозят жителей Мариуполя в РФ

Росіяни вже не приховують своїх намірів. Не так давно російське державне інформагентство фактично закликало до геноциду українців. Тепер російський журналіст розкрив, що знищення Маріуполя - це спроба залякати інші українські міста, змусивши їх здатися.

Знайомтесь - Олександр Сладков, спецкор телеканалу “Вісті". Зараз він в Маріуполі.

Він має Телеграм-канал на 340 з гаком тисяч підписників.

А це його пост на Телеграмі. Прямим текстом. Коментарів не буде. Буде прохання: в моєму попередньому пості - переклад цього англійською мовою. Як зможете, поширюйте.

Россияне уже не скрывают своих намерений

Бо найкраща боротьба з російськими пропагандистами - просто переклад того, що вони кажуть до власної аудиторії.

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Источник:Facebook Виктора Трегубова
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