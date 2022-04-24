Останнім часом пишу українською, але вибачте, цей допис напишу російською. Ви зрозумієте, чому.

Есть некая категория людей, которые предпочитают наблюдать - кто же победит? Они потом соберут "манатки" и станут на сторону победителя. Вот российские программисты, эстеты, актеры, писатели, вся такая "интеллигенция" поймет, что Украина окончательно выиграла, и что сейчас начнется ее возрождение в экономическом плане - они соберут чемоданы, предварительно задав вопрос не очень умным людям в соцсетях:

Видео дня

- у меня паспорт российский. Как думаешь, впустят меня по нему в Украину? И вообще там как, бить меня будут?

И ему не очень уважающие себя люди:

- мы всегда рады хорошим людям, приезжай! Киев лоялен ко всем!

Я знаю россиян, которые стали украинцами не только по паспорту, а по сути. Которые воюют за Украину. Которые живут здесь многие годы и приняли для себя Украину. Знаю украинцев, волею судьбы заброшенных когда-то в Сибирь, но не впустивших в себя "русский мир". И к таким людям и Киев лоялен, и Львов.

Но не надо бежать к нам потому, что у вас Макдональдс закрылся, и ваши банковские карты в мире не принимают. Не надо использовать Украину как буферную зону, как трамплин и как жилетку. Это не хостел для вас, россиян. Это не ваша страна хотя бы потому, что это страна вольных людей. А вы не знаете, что это такое - воля.

Не надо навязывать нам свои комплексы. Если вам стыдно и вы крохи со своего стола бросаете украинским беженцам - делайте это молча. Не правильно заставлять жертву понимать, прощать и оправдывать убийцу и его молчаливых подельников. Это не наши проблемы - это ВАШИ проблемы. Это вы хотите быть прощенными и оправданными.

Украина же от вас хочет одного, ото всех - от...ебитесь уже. Навсегда.

Кто вам сказал, что Украине важно принимать "лучших из лучших" россиян, чтобы улучшать свой генофонд?

С чего вы взяли, что ваш генофонд вообще лучше, чем наш? Что в вас есть что-то ценное, чего нам не хватает? А я вам напомню, что ваша "нация" смогла что-то создать исключительно благодаря нам, украинцам. Это мы выкормили вас своим зерном в тридцатых, а сами хоронили своих детей. Это мы грели вас своим газом в шестидесятых, а вы нам потом свой - по самой дорогой цене в Европе. "Отблагодарили". Это в наших домах поселились ваши понаехи - что на Донбассе, что в Крыму. Вы гордитесь НЕ своими достижениями. И не заикайтесь больше про улучшение нашего генофонда, "лучшие" русские. Вам до нашего генофонда как до луны.

Я сегодня увидела ролик россиянина, с его топ стран, куда может эмигрировать гражданин РФ. Ловите:

- Турция

- Грузия

- Армения

Это не мой список. Это список российского программиста. Пусть эти страны сами решают, улучшать ли им свой генофонд с помощью россиян.

А к нам не надо. Вы не заслуживаете этого.

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Вибачте, деякі дописи на цю тему наштовхнули на ці слова.